Вестник Кавказа

Глава МИД Азербайджана прибудет в Турцию

Глава МИД Азербайджана прибудет в Турцию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава азербайджанского МИД направляется в Турцию. Запланировано участие в трехсторонней встрече с коллегами из Турции и Узбекистана.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня совершит рабочий визит в Турцию.

В МИД АР уточнили, что глава ведомства в Анкаре примет участие во второй трехсторонней встрече министров иностранных дел, экономики и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана.

Джейхун Байрамов выступит на встрече, также стороны проведут ряд двусторонних встреч на высоком уровне, добавили в министерстве.

Стороны обсудят вопросы внешней политики, региональное торговое сотрудничество о возможности его расширения, инвестиции, развитие транспортных сетей и другие вопросы.

Ожидается, что в Анкаре стороны согласуют совместный план действий и дорожную карту на ближайший период.

Впервые трехсторонняя встреча министров состоялась 2 августа 2022 года, тогда мероприятие прошло в Узбекистане.

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