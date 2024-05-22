Генконсульство России откроется в этом году в Ханкенди

Россия готовится открыть генеральное консульство в азербайджанском городе Ханкенди, заявил председатель профильного комитета Совфеда Григорий Карасин на встрече с азербайджанской делегацией. Дипломат выразил надежду на поддержку Баку в этом вопросе.

Генеральное консульство РФ будет открыто в Ханкенди в 2024 году, запуск диппредставительства анонсировал глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин.

Соответствующее заявление дипломат сделал на встрече с делегацией Милли меджлиса АР во главе с председателем профильного комитета Самедом Сеидовым.

"Из двусторонних наших вопросов я бы отметил открытие генконсульства в Ханкенди. Мы планируем начать подготовительные работы к этому в ближайшее время и рассчитываем на вашу поддержку"

– Карасин

Сенатор также назвал оптимальные сроки открытия генконсульства. По мнению дипломата, лучшим вариантом было бы, чтобы оно заработало до конца нынешнего года.

"Это позволит нам устранить диспаритет во взаимном консульском присутствии"

– Карасин

Взаимодействие с ПАСЕ

Кроме того, российский сенатор заявил о готовности Москвы поделиться с Баку опытом взаимодействия с ПАСЕ, учитывая, что в январе структура отказалась ратифицировать полномочия азербайджанской делегации.

"Разделяем подходы Баку по взаимодействию в ПАСЕ, готовы делиться опытом"

– Карасин