В Ханкенди задержали владельца незаконного склада оружия

В Ханкенди продолжают проводиться рейды и обнаруживаться склады с оружием. Правоохранители задержали мужчину с пистолетом, в его доме найдено и другое оружие. Возбуждено уголовное дело.

Азербайджанские полицейские в городе Ханкенди обнаружили склад оружия и боеприпасов, задержан подозреваемый - незаконный склад располагался у него дома.

Правоохранители задержали вооруженного мужчинку, жителя Ходжавендского района Амраха Хагвердиева. У мужчины при личном досмотре обнаружен заряженный пистолет Макарова и 16 патронов для перезаряда.

"В доме подозреваемого обнаружено и изъято 3 штык-ножа, а также спрятанные им в отдельных постройках на территории города автоматическое оружие марки "АК-74", 6 магазинов для патронов и 273 патрона различного калибра"

– МВД Азербайджана

Открыто уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, продаже, хранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия. Ведется расследование.

О подозреваемом известно, что он работает помощником мастера в одной из строительных компаний в регионе.