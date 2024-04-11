В Ханкенди снова нашли тайник с армянским оружием

В Ханкенди найден очередной тайник с оружием и боеприпасами, предположительно сделанный покидавшими город армянскими вооруженными формированиями – схрон обнаружили азербайджанские полицейские в ходе очередного рейда накануне.

В Ханкенди полицейские снова нашли оружие и боеприпасы, предположительно припрятанные армянскими сепаратистами, сообщило МВД Азербайджана.

Рейд сотрудников полиции по изъятию оружия прошел в городе накануне, 17 апреля. Правоохранителями были обнаружены и изъяты семь автоматов различных марок, два пистолета, семь винтовок, одна граната, шесть капсюлей-детонаторов, 17 магазинов для патронов, 850 патронов различных калибров и другие боеприпасы, передает Trend.

Напомним, в освобожденном от армянской оккупации Ханкенди азербайджанские полицейские практически ежедневно находят новые схроны с оружием, припрятанным в городе армянскими сепаратистами.