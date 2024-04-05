Средства связи и оружие нашли в Ханкенди

В Ханкенди обнаружили средства связи, а также оружие и боеприпасы. Все найденное изъяли полицейские, которые проводили мероприятия 13 и 14 апреля.
Оружие и средства связи нашли сотрудники полиции в городе Ханкенди, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Азербайджана.
Полицейские 13 и 14 апреля проводили мероприятия на территории города.
Они обнаружили средства связи, два автомата, столько же пистолетов и винтовок. Кроме того, найден один пулемет, 15 гранат, шесть воспламенителей, 68 магазинов.
Помимо этого, сотрудниками полиции обнаружено свыше шести тыс патронов разного калибра, пять штык-ножей и другие боеприпасы.
Отмечается, что все найденное было изъято.