Средства связи и оружие нашли в Ханкенди

В Ханкенди обнаружили средства связи, а также оружие и боеприпасы. Все найденное изъяли полицейские, которые проводили мероприятия 13 и 14 апреля.

Оружие и средства связи нашли сотрудники полиции в городе Ханкенди, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Азербайджана.

Полицейские 13 и 14 апреля проводили мероприятия на территории города.

Они обнаружили средства связи, два автомата, столько же пистолетов и винтовок. Кроме того, найден один пулемет, 15 гранат, шесть воспламенителей, 68 магазинов.

Помимо этого, сотрудниками полиции обнаружено свыше шести тыс патронов разного калибра, пять штык-ножей и другие боеприпасы.

Отмечается, что все найденное было изъято.