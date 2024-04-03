В Ханкенди нашли новый схрон сепаратистов

В ходе рейдов по обнаружению тайников армянских сепаратистов азербайджанские правоохранители снова нашли припрятанные в Ханкенди боеприпасы и средства связи – такие находки в городе выявляют почти ежедневно.

В ходе очередных рейдов по обнаружению и изъятию спрятанного оружия и боеприпасов азербайджанские полицейские нашли в городе Ханкенди оружие, боеприпасы к нему, а также средства связи, - сообщило министерство внутренних дел Азербайджана.

В ходе проведенного накануне рейда сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты три портативных радиостанции, три автомата, четыре пистолета, три винтовки, четыре гранатомета, боевые гранаты, магазины для патронов, а также 860 патронов различного калибра и другие боеприпасы, говорится в сообщении МВД страны.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне на территории освобожденного от армянской оккупации города Ханкенди азербайджанские полицейские нашли еще один крупный склад оружия, оставленного армянскими военными.