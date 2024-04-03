В Ханкенди найден очередной склад армянского оружия

В азербайджанском Ханкенди очередная "стреляющая" находка – правоохранители обнаружили еще один склад оружия и боеприпасов, которое, судя по всему, припрятали армянские военные, покидая город, и таких находок множество.

Накануне на территории освобожденного от армянской оккупации города Ханкенди азербайджанские полицейские в ходе реда нашли еще один склад оружия, оставленного армянскими военными.

Количество припрятанного оружия и боеприпасов впечатляет - 11 автоматов, четыре пистолета, винтовка, гранатомет, 11 гранат, 3 снаряда, 14 запалов, 34 обоймы, 1 580 патронов различного калибра, 13 штык-ножей и другие боеприпасы, передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел страны.

Это – далеко не единственный схрон, оставленный армянскими военными в надежде на реванш: только за март на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов Азербайджана, в том числе в Ханкенди, азербайджанские правоохранители нашли пять таких же складов, два из которых были спрятаны на территориях школы и детского сада. За апрель это уже четвертая такая находка.