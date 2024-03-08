Незаконное оружие продолжают изымать в Карабахе

Незаконный схрон оружия обнаружили в Ханкенди в четверг правоохранители. Оружие, боеприпасы и средства связи были изъяты, сообщает МВД АР.

Полиция на освобожденных территориях Азербайджана продолжает рейды, в ходе которых выявляет и изымает незаконное оружие.

На территории города Ханкенди в Карабахском экономическом районе Азербайджана накануне сотрудниками полиции были найдены и изъяты три автомата, две винтовки, пять гранат, 37 магазинов для патронов, 3148 патронов различного калибра, другие боеприпасы, а также шесть средств связи. Об обнаружении и ликвидации схрона информирует сегодня азербайджанское министерство внутренних дел.

Город, еще полгода назад бывший базой сепаратистов в Карабахе, регулярно зачищают от оружия и боеприпасов, их находят в самых разных местах, в том числе детских учреждениях - школах и детсадах.