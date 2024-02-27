Вестник Кавказа

В Ханкенди найден склад оружия на территории школы

В Ханкенди найден склад оружия на территории школы
Азербайджанские правоохранители продолжают находить незаконные склады оружия и боеприпасов на освобожденных территориях. Накануне склад оружия нашли в школе в Ханкенди.

В городе Ханкенди 7 марта был обнаружен очередной склад оружия, информирует МВД Азербайджана.

Склад, в котором хранились оружие, включая пулемет, а также большое количество боеприпасов и наркотики выявили 7 марта. Сотрудники полиции обнаружили склад в одной из средних школ в Ханкенди и на территории города.

По данным МВД, правоохранителями обнаружено и изъято 20 единиц автоматического оружия, один пулемет, три винтовки, три пистолета, 10 гранат, 9 запалов, пять средств связи, 20 обойм, 6188 патронов различного калибра, другие боеприпасы, а также 766 таблеток сильнодействующего наркотического средства.

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