В детском саду в Ханкенди обнаружен крупный склад армянского оружия

Сотрудники МВД Азербайджана обнаружили на территории здания детского сада в Ханкенди большое количество оружия и боеприпасов. Десятки тысяч патронов и несколько тысяч снарядом, которые ранее принадлежали ВС Армении, были изъяты в ходе проверки.

В ходе регулярных оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками МВД Азербайджанской Республики, в Ханкенди был найден масштабный схрон оружия, которое принадлежало военным группировкам Армении.

По информации оперативников, боеприпасы хранились на территории подвала детского сада.

В процессе обхода помещения были найдены почти три десятка автоматов различных марок, более 400 гранат, более 8,5 тыс снарядов и свыше 24 тыс патронов.

© Фото: МВД Азербайджана

Кроме этого, обнаружены несколько сотен запалов и взрывчатых веществ, а также противогазы, системы ночного видения, прицелы, рации, бинокли и прочие боеприпасы.

В результате проведенных мероприятий все найденное оружие было изъято.