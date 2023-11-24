В Ханкенди найдены боеприпасы

Правоохранители Азербайджана проинформировали, что на территории Ханкенди обнаружены боеприпасы. Кроме того, найдены штык-ножи , винтовки и пистолеты.

Пресс-служба МВД Азербайджана проинформировала о том, что в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками полиции на территории Ханкенди было найдено и изъято 11 гранат, 17 единиц автоматического оружия различных марок, два пистолета, 10 винтовок, 12 воспламенителей для гранат, 84 патронных гребня, два патронташа, 12 штык-ножей, 6 635 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

Ранее сообщалось о том, что в ходе мероприятий, проведенных на территории района сотрудниками Ходжавендского районного отдела полиции, обнаружены и изъяты семь автоматов, две ручные гранаты, патроны различных калибров и другие боеприпасы.