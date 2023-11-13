В Ходжалы в библиотеке обнаружили оружие и боеприпасы

В Ходжалинском районе сотрудниками полиции в здании библиотеки был обнаружен крупный схрон оружия, который принадлежал ВС Армении.

Крупный склад с боевым оружием в процессе обхода территорий был найден сотрудниками полиции в Ходжалинском районе в селе Балыджа. Оружие и боеприпасы были найдены в здании, где раньше располагалась библиотека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД Азербайджана.

Отмечается, что библиотека использовалась военными Армении, как оружейный склад.

В ходе операции были обнаружены автоматы, пулеметы и различные боеприпасы. В частности, найдены восемь пулеметов, 42 автомата марки «АК», пять гранатометов и множество боеприпасов к разным видам оружия.

По факту обнаружения оружейного схрона сотрудниками правоохранительных органов продолжается проверка.