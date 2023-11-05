Баку показал новые доказательства армянских военных преступлений в Карабахе

Представители МИД и Минобороны Азербайджана на брифинге представили найденные после антитеррористических локальных мероприятий доказательства различных военных преступлений, которые совершали ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана.

Новые доказательства подготовки армянской стороной военных преступлений в Карабахе представили в Баку на совместном брифинге МИД и Минобороны Азербайджана.

О них рассказали пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде и начальник пресс-службы Минобороны Анар Эйвазов.

Они поведали, что во время почти 30-летней оккупации Арменией азербайджанских территорий и в постконфликтный период Баку обращал внимание мирового сообщества на присутствия на территории АР вооруженных сил Армении, которые несли угрозу миру и безопасности, а также к минной угрозе. После Второй Карабахской войны в регионе было найдено и обезврежено свыше 10 тыс противопехотных мин, более 3 тыс противотанковых и порядка 12 тыс неразорвавшихся боеприпасов.

В ходе брифинга было указано, что армянская сторона дислоцировала в регионе множество военной техники и боеприпасов, не поставив в известность международные организации, включая ООН и ОБСЕ, нарушив таким образом международное право, а также положения Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Хотя Азербайджан призывал устранить эти правонарушения, мировое сообщество было безразлично, и это усилило напряженность в регионе.

"В то же время было подчеркнуто, что на территориях Азербайджана осуществлялась незаконная деятельность, такая как перемодификация вооружения и боеприпасов. Было отмечено, что Армения продолжала перебрасывать на наши территории вооружение и технику, новопроизведенные мины и в постконфликтный период вплоть до создания погранично-пропускного пункта на Лачинской дороге. При этом было подчеркнуто, что под угрозой оказались гражданские объекты, безопасность самолетов, а также проводимые масштабные созидательные работы в регионе"

– сообщение МИД и МО АР

Ведущееся Минобороны и другими структурами разминирование, восстановление коммуникаций и создание новых путей обеспечения в регионе после локальных антитеррористических мер в сентябре еще раз обнаружило огромные масштабы милитаризации азербайджанских территорий. В частности, были найдены военная техника, вооружение и боеприпасы разных калибров, причем большая их часть располагалась на объектах гражданской инфраструктуры. Среди прочего азербайджанские военные нашли противотанковые управляемые ракетные комплексы "Корнет" и "Фагот", ракеты реактивных систем залпового огня ТОС-1А, выпущенные в 2021 году.

"Кроме того, была представлена информация о деятельности, проводившейся Арменией в военно-производственном центре в Ханкенди, который за последние 30 лет занимался модификацией военной техники и дронов"

– министерства

На брифинге также были показаны снимки, на которых были запечатлены масштабы милитаризации в регионе.

"Были представлены кадры из видео, обнаруженных после антитеррористических мер, на которых запечатлены проводившиеся Арменией на наших территориях учения с привлечением гражданских лиц и военных с использованием дронов кустарного производства, которые были нацелены на гражданские объекты Азербайджана"

– ведомства