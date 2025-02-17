Бизнес-залом аэропорта Ташкента будет управлять азербайджанская компания

В международном аэропорту Ташкента сегодня прошла торжественная церемония открытия нового бизнес-зала для авиапассажиров, управлять им будет компания из Азербайджана VIP Services Group.

Сегодня в международном аэропорту Ташкента прошла торжественная церемония открытия нового бизнес-зала Anjir площадью 427 кв м – он расположен на втором этаже в "стерильной" зоне терминала вылета авиагавани и рассчитан на одновременное и круглосуточное обслуживание 116 пассажиров.

К услугам гостей здесь есть все необходимое бесплатный Wi-Fi, санузлы и душевые комнаты, адаптированные для лиц с инвалидностью, а кафе с богатым меню из закусок, салатов, блюд и различных напитков. Для пассажиров с детьми имеются пеленальные столики и детские кресла для удобного кормления малышей, передает Podrobno.uz.

"Поскольку пассажиропоток с каждым годом растет, появляется необходимость в расширении инфраструктуры, включая появление новых бизнес-залов. Теперь помимо имеющихся в аэропорту столицы залов повышенной комфортности CIP Lounge и Anor мы рады объявить об открытии бизнес-зала Anjir"

- директор аэропорта Жасур Пулатов

Управлять новым бизнес-залом будет азербайджанская компания VIP Services Group – у нее богатый опыт в предоставлении таких в международном аэропорту Баку имени Гейдара Алиева и в международном аэропорту Гянджи. Договор с этой компанией Uzbekistan Airports заключила по итогам открытых торгов на площадке E-auksion.

"Мы гордимся тем, что наш первый бизнес-зал за пределами Азербайджана открыт именно в братской стране – Узбекистане. Anjir Business Lounge – важная часть нашей стратегии глобального расширения. Мы постарались соединить в интерьере теплоту и гостеприимство Востока с технологиями и эргономикой бизнес-зала, необходимыми современному путешественнику"

- генеральный директор компании VIP Services Group Сабир Шукюров