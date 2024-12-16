Лидеры Центральной Азии поздравили Ильхама Алиева

Президенты стран Центральной Азии поздравили Ильхама Алиева с днем рождения. Главы государств пожелали ему крепкого здоровья и успехов на посту.

Руководители стран Центральной Азии направили Ильхаму Алиеву поздравительные телеграммы по случаю дня рождения президента Азербайджана, пишет пресс-служба главы государства.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в своем письме назвал Ильхама Алиева выдающимся государственным и политическим деятелем, настоящим патриотом и сыном своего народа.

Он отметил, что главе АР принадлежат неоценимые заслуги во всестороннем развитии Азербайджана, восстановлении территориальной целостности страны и исторической справедливости, повышении благосостоянии граждан, а также укреплении авторитета Азербайджана на мировой арене.

Мирзиеев выразил уверенность в том, что установившиеся между Баку и Ташкентом отношения стратегического партнерства будут укрепляться и развиваться во имя общего развития народов.

Глава Кыргызстана Садыр Жапаров в поздравлении подчеркнул, что Азербайджан под руководством Ильхама Алиева стал одним из активных участников мировых процессов. Он убежден, что стратегическое партнерство двух стран в дальнейшем будет укрепляться и расширяться во благо народов двух стран.

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в телеграмме заявил, что Азербайджан благодаря усилиям и дальновидной политике Ильхама Алиева добился впечатляющих успехов в укреплении социальной стабильности, экономической устойчивости и мирового авторитета. Он добавил, что под руководством президента республика уверенно движется вперед, реализует масштабные проекты и повышает благосостояние граждан.

Токаев сказал, что Баку и Астана имеют огромный потенциал для дальнейшего развития тесного взаимодействия. Он выразил уверенность в том, что достижения будут преумножены, а связи двух стран будут выведены на новый уровень сотрудничества.

С 63-летием Ильхама Алиева поздравил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он пожелал Азербайджану достичь всех поставленных целей, а также стремительного развития.

Поздравления передал президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Он подчеркнул, что Азербайджан под руководством Ильхама Алиева продолжает успешно двигаться вперед по пути устойчивого социально-экономического развития, играя важную роль в региональных и международных делах.

Глава республики сообщил, что в этом году отношения Азербайджана и Таджикистана были выведены на качественно новый уровень стратегического партнерства. Он заявил о готовности и далее продвигать процесс в соответствии с коренными интересами народов двух государств.

В заключение все президенты стран Центральной Азии пожелали Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, благополучия и успехов на руководящей должности.

Азербайджан и Центральная Азия при Ильхаме Алиеве

Эксперт дискуссионного клуба "Валдай", директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о подходе Баку к развитию сотрудничества с Центральной Азией, выработанном в годы президентства Ильхама Алиева.

"Азербайджан на двусторонней основе развивает взаимоотношения со всеми странами Центральной Азии. За последние три года количество визитов лидеров центральноазиатских государств в Азербайджан и президента Азербайджана в страны Центральной Азии увеличилось вдвое. Наряду с этим за последние два года созданы инвестиционные фонды в Азербайджане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане – это большие пакеты инвестиционных проектов, реализуемых странами Центральной Азии. Транспортно-логистические проекты еще больше связаны с регионом, и пропускные объемы через Азербайджан товаров, произведенных в Центральной Азии, увеличились многократно", - прежде всего сказал он

"Венцом современной политики Баку по Центральной Азии является участие президента Ильхама Алиева в формате центральноазиатских консультаций, к которому, кстати, участники почти никого не подпускают близко. Они сформировали свою пятерку, которая взаимодействует с внешними геополитическими акторами, в том числе с РФ, США, ЕС, Китаем, Индией, Японией и Южной Кореей – а президента Азербайджана они приглашают на свои закрытые заседания. Это свидетельствует о том, что Азербайджан уже интегрируется в центральноазиатский регион. Можно сказать, что за последние два года мы эволюционировали из близкого партнера стран региона в непосредственно интегрированную часть Центральной Азии", - подчеркнул Фархад Мамедов.

Азербайджан заинтересован в дальнейшем развитии совместных экономических проектов. "Во-первых, это предоставление своей транспортно-логистической инфраструктуры для грузоперевозок. Во-вторых, это инвестиционная привлекательность, создание производственных мощностей как в странах Центральной Азии, так и в Азербайджане. Недавно в Ханкенди была запущена фабрика, совместная с Узбекистаном. В Евлахе строится целый кластер для центральноазиатских проектов. С Казахстаном отдельная ветка взаимоотношений по транспортировке казахстанской нефти. В период COP29 был подписан меморандум об экспорте зеленой энергии с Узбекистаном и Казахстаном через территорию Азербайджана в европейском направлении. Проектов очень много. Соответственно, когда увеличивается такое портфолио, создается основа для глобального взгляда на будущее связей Баку и Центральной Азии", - заключил эксперт "Валдая".