Вестник Кавказа

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с 63-летием

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с 63-летием
© Фото: АзерТадж
Владимир Путин направил Ильхаму Алиеву письмо по случаю дня рождения. Он пожелал ему здоровья, счастья и благополучия.

Российский лидер Владимир Путин направил азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву поздравительную телеграмму по случаю дня рождения, пишет пресс-служба главы АР.

Путин отметил, что Азербайджан под руководством Алиева уверенно движется по пути социально-экономического развития, а также укрепляет свои позиции на международной арене.

Президент РФ высоко оценил вклад своего азербайджанского коллеги в установление и укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Баку.

Российский лидер подчеркнул, что ценит дружбу между руководителями стран, а также выразил готовность по продолжению работы по актуальным вопросам двусторонней и мировой повестки.

В заключение Путин пожелал Алиеву крепкого здоровья, счастья и благополучия. Кроме того, он попросил передать искренние поздравления семье президента Азербайджана.

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