Шавкат Мирзиеев выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Узбекистанский лидер Шавкат Мирзиеев в официальном документе выразил соболезнования азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву по случаю гибели граждан Азербайджанской Республики в авиакатастрофе в Актау 25 декабря.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев отправил на имя президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева официальный документ с соболезнованиями из-за гибели азербайджанских граждан в катастрофе лайнера "Азербайджанских авиалиний" в казахстанском Актау 25 декабря прошлого года.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите мои глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагического крушения гражданского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в городе Актау"

– Шавкат Мирзиеев

Узбекистанский лидер попросил Ильхама Алиева передать близким жертв катастрофы его выражение искреннего сострадания.

Кроме того, Шавкат Мирзиеев пожелал быстрого восстановления всем выжившим при падении лайнера в Актау.