Вестник Кавказа

В Бразилии расшифрованы самописцы с места катастрофы в Актау

В Бразилии расшифрованы самописцы с места катастрофы в Актау
© Фото: сайт МЧС Казахстана
Специалисты Военно-воздушных сил Бразилии уведомили местные медиа об исполнении своей части обязательств по расследованию катастрофы лайнера AZAL под Актау: они полностью дешифровали, перепроверили и выслали в Казахстан информацию с "черных ящиков" рухнувшего самолета.

Бразильские авиационные эксперты сообщили местным СМИ о завершении работ по расшифровке "черных ящиков" азербайджанского авиалайнера совершившего жесткую посадку под Актау 25 декабря прошлого года.

С самописцами разбившегося лайнера работали специалисты бразильских Военно-воздушных сил, чей Центр расследований авиационных аварий специализируется на расшифровке и аналитике данных, фиксируемыми "черными ящиками" самолетов.

На данный момент речь идет о полном извлечении информации из обоих самописцев рухнувшего борта AZAL, включая ее перепроверку.

Итоги работы бразильских экспертов переданы властям Казахстана, организующим расследование катастрофы в Актау.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
6430 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ильхам Алиев встретился с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа

Ильхам Алиев встретился с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа

Названы сроки публикации предварительного отчета о крушении лайнера под Актау

Названы сроки публикации предварительного отчета о крушении лайнера под Актау

Участники спасательной операции на месте крушения самолета в Актау получили награды

Участники спасательной операции на месте крушения самолета в Актау получили награды

Черные ящики разбившегося Embraer 190 изучают специалисты компании

Черные ящики разбившегося Embraer 190 изучают специалисты компании

Передача бортовых самописцев самолета AZAL обеспечит объективное расследование - Токаев

Передача бортовых самописцев самолета AZAL обеспечит объективное расследование - Токаев

Все выжившие в катастрофе в Актау граждане Азербайджана вернулись домой

Все выжившие в катастрофе в Актау граждане Азербайджана вернулись домой

Шесть россиян остаются в больницах после катастрофы в Актау – Минздрав РФ

Шесть россиян остаются в больницах после катастрофы в Актау – Минздрав РФ

Генпрокуратура Азербайджана рассказала о ходе следствия крушения самолета AZAL

Генпрокуратура Азербайджана рассказала о ходе следствия крушения самолета AZAL

Бишкек принял выживших в авиакатастрофе под Актау граждан Кыргызстана

Бишкек принял выживших в авиакатастрофе под Актау граждан Кыргызстана

Азербайджанские эксперты примут участие в считывании черных ящиков в Бразилии

Азербайджанские эксперты примут участие в считывании черных ящиков в Бразилии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы