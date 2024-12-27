В Бразилии расшифрованы самописцы с места катастрофы в Актау

Специалисты Военно-воздушных сил Бразилии уведомили местные медиа об исполнении своей части обязательств по расследованию катастрофы лайнера AZAL под Актау: они полностью дешифровали, перепроверили и выслали в Казахстан информацию с "черных ящиков" рухнувшего самолета.

Бразильские авиационные эксперты сообщили местным СМИ о завершении работ по расшифровке "черных ящиков" азербайджанского авиалайнера совершившего жесткую посадку под Актау 25 декабря прошлого года.

С самописцами разбившегося лайнера работали специалисты бразильских Военно-воздушных сил, чей Центр расследований авиационных аварий специализируется на расшифровке и аналитике данных, фиксируемыми "черными ящиками" самолетов.

На данный момент речь идет о полном извлечении информации из обоих самописцев рухнувшего борта AZAL, включая ее перепроверку.

Итоги работы бразильских экспертов переданы властям Казахстана, организующим расследование катастрофы в Актау.