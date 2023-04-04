Вестник Кавказа

Баку и Эр-Рияд обсудили экономическое сотрудничество

Баку и Эр-Рияд обсудили экономическое сотрудничество
© Фото: Минэкономики Азербайджана
В Баку состоялась встреча Микаила Джаббарова с делегацией из Саудовской Аравией. Стороны поговорили о развитии инвестиционных связей.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с делегацией из Саудовской Аравии, которую возглавил глава Федерации палат КСА Хасан Моежеб Алхваизин.

Как пишет пресс-служба министерства, стороны обсудили успешное развитие экономических отношений между Баку и Эр-Риядом. В ходе переговоров было сказано, что в Азербайджане существует благоприятная среда для инвесторов, а также отмечено значение проекта компании ACWA Power в сфере возобновляемой энергетики.

Также стороны отметили, что совместный деловой совет Азербайджан-Саудовская Аравия является эффективным механизмом реализации возможностей расширения инвестиционного сотрудничества и увеличения товарооборота.

Джаббаров и Алхваизин подчеркнули необходимость углубления двусторонней работы по диверсификации экономики и обеспечению устойчивого развития в странах.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1000 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Генпрокуратуры Азербайджана и Саудовской Аравии заключили меморандум о сотрудничестве

Генпрокуратуры Азербайджана и Саудовской Аравии заключили меморандум о сотрудничестве

Азербайджан и Саудовская Аравия объединяются в энергосфере

Азербайджан и Саудовская Аравия объединяются в энергосфере

Баку и Эр-Рияд обсудили сотрудничество в энергетическом секторе

Баку и Эр-Рияд обсудили сотрудничество в энергетическом секторе

Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Ильхама Алиева с блестящей победой

Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Ильхама Алиева с блестящей победой

Эр-Рияд поможет Баку в разминировании Карабаха

Эр-Рияд поможет Баку в разминировании Карабаха

Глава МИД Азербайджана улетел в Саудовскую Аравию

Глава МИД Азербайджана улетел в Саудовскую Аравию

Саудовская Аравия поздравила Азербайджан с Днем Победы

Саудовская Аравия поздравила Азербайджан с Днем Победы

Эрдоган и бен Салман поздравили Азербайджан с Днем восстановления независимости

Эрдоган и бен Салман поздравили Азербайджан с Днем восстановления независимости

Азербайджан и Саудовская Аравия объединяются в энергетике

Азербайджан и Саудовская Аравия объединяются в энергетике

Главы МИД Азербайджана и Саудовской Аравии провели переговоры

Главы МИД Азербайджана и Саудовской Аравии провели переговоры

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы