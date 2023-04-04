Баку и Эр-Рияд обсудили экономическое сотрудничество

В Баку состоялась встреча Микаила Джаббарова с делегацией из Саудовской Аравией. Стороны поговорили о развитии инвестиционных связей.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с делегацией из Саудовской Аравии, которую возглавил глава Федерации палат КСА Хасан Моежеб Алхваизин.

Как пишет пресс-служба министерства, стороны обсудили успешное развитие экономических отношений между Баку и Эр-Риядом. В ходе переговоров было сказано, что в Азербайджане существует благоприятная среда для инвесторов, а также отмечено значение проекта компании ACWA Power в сфере возобновляемой энергетики.

Также стороны отметили, что совместный деловой совет Азербайджан-Саудовская Аравия является эффективным механизмом реализации возможностей расширения инвестиционного сотрудничества и увеличения товарооборота.

Джаббаров и Алхваизин подчеркнули необходимость углубления двусторонней работы по диверсификации экономики и обеспечению устойчивого развития в странах.