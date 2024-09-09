Дагестан и Саудовская Аравия наладят бизнес-партнерство

Представители бизнеса и туризма Саудовской Аравии посетят Дагестан, где обсудят взаимное сотрудничество. Планируется подписание нескольких документов.

В начале октября делегация из Саудовской Аравии посетит Дагестан, чтобы обсудить вопросы сотрудничества в туризме и экономической сфере, передают СМИ.

Среди членов делегации будет руководство международного центра стратегического партнерства Саудовской Аравии, директора туристических и продовольственных компаний Королевства.

В течение визита будут организованы встречи с дагестанскими предпринимателями, посещения местных производств, где будут обсуждаться варианты экспорта продукции.

Также по итогам поездки будет подписан ряд документов и соглашений о партнерстве в туристической сфере и налажен обмен опытом, отметили РИА "Дагестан".

Напомним, что аналогичный визит нанесла дагестанская делегация в Королевство в 2023 году. Тогда были подписаны договоры по поставкам различной продукции в регион.