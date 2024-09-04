Саудовская Аравия в 2,5 раза нарастила прогноз по турпотоку из России

Власти Саудовской Аравии рассчитывают привлекать больше российских туристов. Турпоток в королевство вырос в целом благодаря усилиям руководства страны, поэтому Эр-Рияд ожидает кратного увеличения приездов в страну также и россиян.

К 2030 году Саудовскую Аравию будут ежегодно посещать 2 млн российских туристов, хотя ранее Эр-Рияд ставил целью достичь планки 800 тыс гостей. О пересмотре прогноза рассказал гендиректор управления по туризму страны Фахд Хамидаддин.

Он напомнил, что с 2015 года в королевстве реализуются коренные социально-экономические изменения, которые было бы корректнее назвать трансформацией. Она затронула в том числе и такую важную сферу, как туризм. Хамидаддин уточнил, что сначала в этой области была поставлена цель – 100 млн туристов ежегодно к 2030 году, передает РСТ.

Первым шагом на пути к реализации программы было внедрение в 2019 году электронной визы. Затем, во время вынужденного перерыва, связанного с пандемией, в Саудовской Аравии не теряли время, а развивали инфраструктуру, улучшали логистику, достраивали аэропорты, продумывали маркетинговые кампании. В результате, когда пандемия закончилась, страна уже была готова принимать гостей.

За несколько лет, в 2023 году, по словам гендиректора, турпоток в страну составил 106 млн прибытий – изначально такой показатель ожидался лишь к 2034 года.

"В план о 100 млн международных прибытий к 2030 году была заложена цель привлечь 800 тыс российских туристов. Но теперь, когда уже достигнута отметка в 100 млн, мы хотим принимать как минимум 2 млн гостей из России к 2030 году"

– Фахд Хамидаддин