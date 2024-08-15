Россия стала популярнее у туристов из Саудовской Аравии

Сотрудничество России и Саудовской Аравии в туристической сфере продолжает укрепляться: поток путешественников из королевства увеличился в 6 раз с начала 2024 года. Россияне также участили поездки в дружественную страну.

Путешественники из Саудовской Аравии стали чаще ездить в Россию с туристическими целями: с января этого года РФ приняла более 40 тыс гостей из королевства, что в 6 раз больше показателей прошлого года, рассказал глава министерства по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфик Бен Фаузан Ар-Рабиа.

"Во время моего визита в российские регионы меня встречали с большим гостеприимством. Это говорит о прекрасных отношениях между нашими странами. Об этом свидетельствует и увеличение количества туристов из Саудовской Аравии, которые посещают вашу страну"

- Тауфик Бен Фаузан Ар-Рабиа

Недавно он побывал в нескольких городах России – Москве, Петербурге, Казани и Грозном, где встретился с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

В свою очередь, королевство приняло порядка 100 тыс российских путешественников, более 70 тыс из них приехали туда по религиозным мотивам.

Напомним, что правительство РФ начало подготовку введения двустороннего безвизового режима с рядом дружественных стран, в том числе и с Саудовской Аравией. Запуск намечен на 2025 год.