Вестник Кавказа

Саудовская Аравия может стать безвизовой для россиян в 2025 году

Варка кофе на песке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия работает над запуском безвиза с различными странами. В следующем году безвиз планируется ввести с Саудовской Аравией, Оманом, Кенией, Малайзией и другими странами.

Безвизовый режим готовится правительством России с рядом дружественных стран, сообщил глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов МЭР Никита Кондратьев в беседе с ТАСС.

По словам представителя Минэкономразвития, работа над отменой виз осуществляется с такими государствами, как Оман, Саудовская Аравия, Бахрейн, Мьянма, Малайзия, Кения. Безвиз может быть введен в следующем году.

"Я очень надеюсь, потому что именно по этим странам есть запрос российских туристов и большой рост въездного турпотока"

– Кондратьев

Безвизовый режим планируется двусторонний, уточнил он.

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