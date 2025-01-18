Баку и Анкара укрепляют экономическое партнерство

Азербайджан и Турция обсудили укрепление экономического партнерства. Ранее состоялась трехсторонняя встреча представителей Азербайджана, Турции и Узбекистана.
Глава азербайджанского министерства экономики Микаил Джаббаров сообщил на своей странице в социальной сети Х о встрече с турецким министром торговли Омаром Болатом.
Переговоры между сторонами состоялись в рамках визита в Анкару. Министры обсудили укрепление экономического партнерства между двумя странами.
Помимо этого, руководители ведомств затронули увеличение торгового оборота, активную поддержку связей между бизнес-единицами и стимулированию инвестиций.
Напомним, сегодня в турецкой столице прошла трехсторонняя встреча глав МИД, Минторговли/экономики и Минтранспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана.