У Азербайджана, Турции и Узбекистана – большие перспективы сотрудничества

В столице Турции Анкаре прошла трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств и министров торговли, экономики и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана, на которой выступил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на Второй трехсторонней встрече в Анкаре (Турция) выступил перед министрами иностранных дел, торговли, экономики и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана, отметив основные направления дальнейшего сотрудничества трех стран, говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети "X".

"С использованием имеющегося регионального потенциала вносится вклад в мир, безопасность и развитие более широкого региона, включая Ближний Восток, Афганистан"

- Джейхун Байрамов

Как отметил глава внешнеполитического ведомства страны, сотрудничество между тремя странами носит многогранный характер, тем не менее, отчетливо просматриваются перспективные направления его развития – это безопасность, экономическое развитие, торговля, взаимные инвестиции, совершенствование инфраструктуры и транспортных коммуникаций, отметил министр, передает Trend.

Совершенно новые перспективы для дальнейшего развития отношений между тремя странами открывает Срединный коридор - основной торговый и транспортный маршрут между Азией с Европой, добавил Байрамов.