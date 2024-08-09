Рейсы из Москвы в Касабланку становятся ежедневными

Марокканский перевозчик увеличивает частоту рейсов между Москвой и Касабланкой до семи в неделю. Ежедневные рейсы включены в расписание с 28 октября.

Компания Royal Air Maroс с 28 октября приступает к выполнение прямых рейсов между Москвой и Касабланкой на ежедневной основе.

Вылеты будут осуществляться из столичного аэропорта Домодедово в 07.35 утра каждый день. Вылеты из Касабланки вечерние - в 22.20. Время полета составит 6 часов 15 минут.

Билеты в Касабланку уже доступны, перелет туда-обратно с багажом обойдется минимум в 75 тыс рублей с человека.

Отметим, что рейсы в Марокко востребованы, в июле Royal Air Maroc выполняла по пять рейсов в неделю, с сентября - шесть. К концу октября авиарейсы стали ежедневными.

Россиянам для посещения Марокко не нужна виза, въезд осуществляется по загранпаспорту.