Вестник Кавказа

Марокко станет безвизовым для граждан Азербайджана уже летом

Марокко станет безвизовым для граждан Азербайджана уже летом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стало известно, как скоро азербайджанцы смогут посещать Марокко, не оформляя визу. Безвиз вступил в силу в конце августа.

Посольство Марокко в Азербайджане информирует о том, что с 28 августа между странами вступает в силу соглашение о безвизовом режиме.

"С указанной даты граждане Азербайджана смогут посещать Марокко без визы со сроком пребывания до 90 дней при условии, что срок действия их паспорта составляет не менее 180 дней со дня въезда в страну"

– посольство

Аналогичные правила посещения вступают в силу и для граждан Марокко, уточнили в дипмиссии.

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