4 столицы Марокко: что посмотреть в древних городах

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Марокко – самая близкая африканская страна к Европе, место встречи Средиземного моря и Атлантики с разнообразным ландшафтом, который резко меняется от Атласских гор до пустыни Сахара. Марокко – королевство с многовековой историей, за время которой 4 города становились его столицами.

Самый оживленный город- Марракеш

Марракеш важная остановка в каждой поездке в Марокко. Основанный в 1062 году Альморавидами, он был столицей во времена династий Альморавидов, Альмохадов и Саади. Марракеш (или "Красный город") - самый южный из всех больших марокканских городов. Это место в свое время посещали берберские кочевники, оно было военным лагерем до того, как стать столицей.

Сегодня Марракеш наиболее известен своей Мединой. Сердце города и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, его бесконечные, шумные, похожие на лабиринт улицы заполнены торговцами, ремесленниками, мечетями, дворцами и древними стенами. Стоит побродить среди его узких улочек, чтобы лучше исследовать это великолепное место. В Марракеше множество достопримечательностей, которые стоит посмотреть. Вот некоторые из них:

дворец Бахия

мечеть Кутубия

сады Менара.

Побывав в Марракеше, вы поймете, почему многие считают его самым красивым городом Марокко.

Культурная столица - Фес

Фес находится в самом сердце Марокко, на дороге, соединяющей Рабат и Алжир. Этот город также считается культурной столицей страны. Несколько раз Фес был правительственной столицей Марокко.

Для посещения Феса может понадобиться два или три дня. Город является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главная его достопримечательность - медина Фес эль-Бали, огромный средневековый район IX века с сетью из более 5000 улиц. Это самая большая пешеходная зона в мире. По некоторым данным, здесь расположено порядка 800 мечетей. В Фесе стоит также увидеть:

мечеть аль-Карауийин

медресе аль-Аттарин

королевский дворец

колоритные базары

городские ворота

фонтаны.

Фес - лучше место, чтобы отправиться в путешествие по пустыне Мерзуга, где можно переночевать в палатке.

Город невиданной красоты - Мекнес

Мекнес находится в 60 км к западу от Феса по дороге в Рабат. Он был столицей с 1672 по 1727 год. Этот период оставил архитектурное и градостроительное наследие, которое позволило включить город в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Наибольшего расцвета город достиг во время правления Мулай Исмаила ибн Шерифа, который основал здесь столицу и развернул активное строительство. В этом городе находится мавзолей с его гробницей.

В медине Мекнеса посетителям гораздо легче ориентироваться, чем в Марракеше или в Фесе. Одна из главных достопримечательностей - ворота Баб-эль-Мансур, построенные в 1732 году.

Современная столица Марокко - Рабат

Рабат находится на берегу Атлантического океана. Он стал столицей Марокко с 1912 года, когда Марокко стало французским протекторатом. Однако здесь меньше туристов, чем в других имперских городах.

В Рабате старинные здания соседствуют с современными постройками. Главный памятник города - башня Хасана, минарет XII века. Башня была построена с расчетом на то, чтобы стать самым высоким зданием среди исламских государств. Рядом с ней находится Мавзолей Мухаммеда V, королевский пантеон из белого мрамора, в котором покоятся останки Мухаммеда V и Хасана II, отца нынешнего короля. Касба Удайя и Медина с ее знаменитыми стенами представляют особый интерес для гостей марокканской столицы.