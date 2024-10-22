Гахария пообещал не протестовать вместе с ЕНД

Экс-премьер Георгий Гахария, чья партия получает 12 мест в парламенте Грузии, отмежевался от прочих оппозиционных политиков, заявив о нежелании протестовать вместе с ними против официальных итогов парламентских выборов. Он пояснил, что партия "За Грузию" выйдет на улицы только на фоне масштабных народных митингов.

Пятая прошедшая в парламент XI созыва партия "За Грузию" бывшего председателя правительства Георгия Гахария не станет участвовать в протестных акциях других оппозиционных партий и коалиций – это пообещал сегодня сам Гахария на официально пресс-конференции по итогам парламентских выборов.

Как и другие прошедшие в парламент оппозиционеры, Георгия Гахария не признал итоги подсчета голосов и озвучил претензии к ходу голосования (включая давление на членов избирательных комиссий и избирателей и махинации с документами), а также назвал сами выборы "инструментом мирной смены власти", однако подчеркнул, что "За Грузию" выйдет на улицы только вместе с простыми гражданами, а не с другими грузинскими политиками, желающими свергнуть правящую партию "Грузинская мечта".

"Конечно, мы поддержим народный протест, а не партийный протест... Если мы захотим партийный протест, мы сами организуем этот протест"

– Георгий Гахария

В этой связи он призвал население Грузии протестовать в защиту демократических институтов в республике, своих прав и перспектив страны интегрироваться в Евросоюз. По словам Гахария, граждан и оппозицию в этом поддерживают "международные партнеры". В завершение выступления он подчеркнул, что "Грузинская мечта" находится сегодня в слабейшем за 12 лет состоянии.

Напомним, что по подсчетам 100% протоколов партия "За Грузию" получила 7,77% голосов избирателей, что означает 12 депутатских мандатов в 150-местном грузинском парламенте.