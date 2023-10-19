Карабахские узоры станут главной темой новой ювелирной коллекции

Узоры знаменитых карабахских ковров станут лейтмотивом новой ювелирной коллекции, которую создает австрийский ювелирный бренд FREYWILLE – она станет украшением коллекции изделий всемирно известных ювелиров.

Главной темой новой эксклюзивной коллекции ювелирных украшений, которую создает всемирно известный австрийский ювелирный бренд FREYWILLE, станут узоры, которыми славятся знаменитые азербайджанские карабахские ковры - Азербайджанский национальный музей ковра уже подписал с представителями фирмы Меморандум о взаимопонимании.

Новая коллекция призвана популяризировать во всем мире древнее наследие азербайджанского ковроткачества, она объединит в себе современное искусство, ювелирные технологии и богатую историю народа Азербайджана, передает Trend.

Бренд FREYWILLE, основанный в 1951 году – признанный лидер в производстве эксклюзивных художественных ювелирных изделий, в создании своих коллекций австрийские ювелиры вдохновляются лучшими работами гениальных художников и народных мастеров со всего мира, в их арсенале множество великолепных коллекций, теперь их впервые пополнят азербайджанские ковровые орнаменты и мотивы.

Коллекция ювелирного дома будет представлена общественности в ближайшее время.