В крупнейших музеях мира отсутствие в экспозиции старинного ковра из Ирана считается дурным тоном. Предлагаем взглянуть на наиболее ценные с художественной (а порой и финансовой) точки зрения иранские ковры, которые хранятся в музеях и частных коллекциях.

Ковер "Ардебиль"

Знаменитая пара ковров "Ардебиль" – плод творчества и усилий азербайджанских мастеров из современной одноименной провинции на северо-западе Ирана. Предположительно, ковры были сотканы в Тебризе или в его окрестностях придворным чиновником Максудом Кашани. "Ардебиль" существует в двух экземплярах.

Один выставлен в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Второй – в Музее искусств округа Лос-Анджелес.

Историки продолжают спор о том, где ковры "Ардебиль" были размещены изначально. Одна из версий: в гробнице шейха Сефи ад-Дина Исхака Ардебили, известного как основатель суфийского ордена Сефевие и родоначальник династии Сефевидов. Сефевиды правили с начала XIV века районом Ардебиль, а в 1501—1722 и 1729—1736 годах — всей территорией Ирана.

По дизайну и фактуре эти ковры – одни из самых изысканных и знаменитых в мире и входят в список 50 избранных художественных шедевров мира.

Дизайн кружева и бахромы ковров "Ардебиль", а также переплетение цветов и листьев на фоне ковра считаются образцом суфийского искусства.

Цветовое решение, выполненное в желтых, насыщенно-синих, красных и гранатовых цветах, со временем не утратило яркости. В узоры вплетено двустишие иранского поэта-мистика Хафиза:

У меня нет прибежища в этом мире, кроме твоего порога. Для моей головы нет другой защиты, кроме этой двери.

В основе полотна - ворс из шелка с шерстью плотностью до 54 узла на квадратный сантиметр. Размер лондонского ковра один на пять метров, что дает в общей сложности около 26 миллионов узлов.

Лондонский ковер "Ардебиль" содержит дату 946 или 1539-1540 гг. н.э., которая считается самой ранней из когда-либо указанных на иранских коврах.

"Ковер Кларка"

В 2014 году на аукционе "Сотбис" грянула сенсация. Из-под молотка за 34 млн дол. ушел ковер, предположительно изготовленный в иранском городе Керман. Американский сенатор, коллекционер и меценат Уильям Кларк завещал свое собрание Галерее искусств округа Колумбия.

Небольшой по размеру, 2,7 на 2 метра, раритет изготовлен по особому заказу в середине XVII века из шелка и шерсти.

Имя нового владельца ковра так и не было названо.

Узор ковра представляет собой "вазу", обрамленную серповидными листьями. Не подвергается сомнению изящество и четкость рисунка! Но стоит ли это произведение искусства 34 миллиона долларов?

Ковер "Император"

В нью-йоркском "Метрополитене" – одном из крупнейших и самых известных музеев в мире – хранится лучший, по мнению большинства искусствоведов, ковер при дворе Сефевидов.

Этот персидский ковер, который когда-то украшал летнюю резиденцию императоров Габсбургов в Австрии, известен как "Император". Полотно отличается виртуозной (будто бы умышленно запутанной, а потом распутанной авторами) сетью крупных и мелких композиционных узоров. Такого эффекта позволяет достичь сочетание шерстяных и шелковых нитей. Реальные и воображаемые животные и цветы создают композицию, которая читается как райский сад весной.

Ковер "Мантес"

Достойное место в экспозиции парижского Лувра занимает всемирно известный "Мантес". Этот "уроженец" Тебриза относительно молод. Ковер был соткан на северо-западе Ирана около 120 лет назад из шерсти и шелка.

Этот великолепный ковер поражает не только размером (пять на три метра), но и роскошным медальоном. Растительный и анималистический сюжет увенчан крупным цветком бергамота и сдержанным, но невероятно органичным узором из листьев, кипарисов, цветов и животных. Композицию на глубоком синем фоне обрамляет красная кайма.