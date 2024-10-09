Штормовое предупреждение объявлено в Дагестане до понедельника

В ближайшие несколько дней в Дагестане будет действовать штормовое предупреждение. Причина – сильные дожди со снегом.

В Дагестане объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. Об этом информирует 25 октября региональное управление МЧС.

Согласно прогнозу, неблагоприятные погодные условия будут сохраняться в республике в течение трех дней – 25, 26 и 27 октября. В это время в горных и предгорных районах РД с большой долей вероятности будут идти сильные дожди со снегом.

В МЧС предупреждают, что тяжелые погодные условия могут привести к повреждению линий связи, ЛЭП, рекламных щитов, слабо закрепленных конструкций и деревьев.