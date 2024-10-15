Снег с дожнем накроет КБР

В Кабардино-Балкарии ожидается выпадение не только осадков, но и снега. В связи с этом МЧС объявило о штормовом предупреждении на территории республики.

Дожди продолжают идти в городах Кабардино-Балкарии. В каких-то местах жители региона могут столкнуться с сильным снегом, рассказали в местном МЧС. Они же объявили о штурмовом предупреждении.

«По данным Ставропольского ЦГМС, в течение суток 21 октября местами на территории КБР ожидаются очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, в горных районах — сильного снега»

- МЧС Кабардино-Балкарии

В ведомстве напомнили о соблюдении правил безопасности: автомобилисты должны быть осторожнее на дорогах, снижать скорость и не совершать резких маневров, пешеходам рекомендуют по возможности оставаться дома, а на улице не находиться около деревьев и больших конструкций.

На прошлой неделе в горах Кабардино-Балкарии выпало много снега. Особенно много в районе Приэльбрусья.