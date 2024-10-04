Вестник Кавказа

Программа озеленения начала действовать в Кабардино-Балкарии

Программа озеленения начала действовать в Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти КБР ведут работу по улучшению экологической ситуации на территории республики. Для этого в течение года высадят сотни высокорослых деревьев.

В Кабардино-Балкарии запустили программу озеленения. Об этом сказано в заявлении, распространенном 17 октября администрацией главы региона.

Реализация программы началась с Нальчика.

"В рамках этой инициативы планируется высадить более 1 тыс высокорослых деревьев в год, что позволит не только украсить город, но и дополнительно улучшит экологическую ситуацию в городах и селах республики"

– администрация главы КБР

Озеленение собираются осуществлять одновременно с заменой утраченных растений.

В республике уже приступили к закладке саженцев различных пород. Согласно плану, в течение 5 лет показатель ежегодной высадки должен будет составить свыше 10 тыс деревьев без учета кустарников.

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