Вестник Кавказа

Угроза природных пожаров сохранится в КБР до пятницы

Угроза природных пожаров сохранится в КБР до пятницы
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Жителей КБР предупредили о сохраняющейся угрозе ландшафтных пожаров. В зоне риска оказались сразу 6 районов республики.

В Кабардино-Балкарии продлили действие штормового предупреждения из-за угрозы природных пожаров. Об этом сказано в сообщении, распространенном 16 октября главком МЧС по региону.

По данным Северо-Кавказского УГМС, в течение 16 и 17 октября в КБР местами ожидается пожарная опасность самого высокого класса – 5-го.

Возникновение пожаров возможно сразу в 6 районах – Баксанском, Лескенском, Майском, Прохладненском, Терском и Урванском.

В МЧС настоятельно рекомендуют гражданам пока ограничить время пребывания на природе и быть предельно аккуратными в обращении с огнем.

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