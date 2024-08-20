Угроза природных пожаров сохранится в КБР до пятницы

Жителей КБР предупредили о сохраняющейся угрозе ландшафтных пожаров. В зоне риска оказались сразу 6 районов республики.
В Кабардино-Балкарии продлили действие штормового предупреждения из-за угрозы природных пожаров. Об этом сказано в сообщении, распространенном 16 октября главком МЧС по региону.
По данным Северо-Кавказского УГМС, в течение 16 и 17 октября в КБР местами ожидается пожарная опасность самого высокого класса – 5-го.
Возникновение пожаров возможно сразу в 6 районах – Баксанском, Лескенском, Майском, Прохладненском, Терском и Урванском.
В МЧС настоятельно рекомендуют гражданам пока ограничить время пребывания на природе и быть предельно аккуратными в обращении с огнем.