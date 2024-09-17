Вестник Кавказа

Альпиниста из Индии спасли на Эльбрусе

Эльбрус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спасательная операция прошла сегодня утром на горе Эльбрус. Совершавшему восхождение альпинисту стало плохо, у него началась горная болезнь. Поднимался он в одиночку.

Альпиниста-одиночку спасали сегодня на Эльбрусе, видео с места событий распространило МЧС России.

Сигнал о беде был получен в 10:27 мск. Оказалось, что мужчина совершал восхождение на Эльбрус. Примерно 450 м до вершины ему стало плохо – у альпиниста появились признаки горной болезни, которая может привести к летальному исходу.

В момент ухудшения самочувствия спортсмен находился на высоте 5,2 тыс м. Понимая, что ситуация выходит из-под контроля, он обратился за помощью.

К нему сразу же направились спасатели МЧС России – в общей сложности пять человек.

Специалисты быстро добрались до пострадавшего. Оказалось, что он приехал из Индии, ему 32 года. Маршрут восхождения альпинист не регистрировал.

Спасатели помогли ему спуститься до 3,8 тыс м. Далее от помощи он отказался.

Напомним, у горы Эльбрус две вершины. Высота западной – 5642 м, восточной – 5621 м, седловины между ними – 5325 м.

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