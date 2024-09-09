Вестник Кавказа

Турист из Липецка погиб в Приэльбрусье

Турист из Липецка погиб в Приэльбрусье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тело погибшего мужчины было найдено сегодня рано утром в Эльбрусском районе. Спасатели спустили его с горы и передали правоохранительным органам.

Трагедия, подробности которой предстоит установить правоохранителям, произошла сегодня в Эльбрусском районе. О том, что известно на данный момент, сообщили в МЧС Кабардино-Балкарии.

Рано утром во вторник, в 05.50 мск, экстренные службы получили сигнал о том, что на перевале Сылтранкель, который находится на высоте 3440 м, был найден мужчина. Человек, обнаруживший его, рассказал, что тот не подает признаков жизни.

На место ЧП сразу же выдвинулись спасатели. В восемь часов вечера, достигнув высоты 3440 м, они нашли мертвого мужчину. Погибший 1991 г. р., в КБР он приехал из Липецка.

Тело доставили в Верхний Баксан. Там спасателей уже ждали правоохранители, которые выяснят причины смерти.

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