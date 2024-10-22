Вестник Кавказа

Петербург выбирает Дагестан

Петербург выбирает Дагестан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители Петербурга хотят провести ноябрьские выходные в Дагестане. Бронирование увеличилось на 30%. Популярность направления связана с теплой погодой.

Жители Санкт-Петербурга активно бронируют туры в Дагестан на ноябрьские выходные, сообщает пресс-служба АТОР.

Как отметили в организации, число бронирований увеличилось на 30% по сравнению с прошлогодними показателями.

В АТОР добавили, что Дагестан популярен в это время года благодаря теплому и сухому климату.

Помимо этого, добавили в компании, осенью республику посещают толпы отдыхающих.

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