Петербург выбирает Дагестан

Жители Петербурга хотят провести ноябрьские выходные в Дагестане. Бронирование увеличилось на 30%. Популярность направления связана с теплой погодой.
Жители Санкт-Петербурга активно бронируют туры в Дагестан на ноябрьские выходные, сообщает пресс-служба АТОР.
Как отметили в организации, число бронирований увеличилось на 30% по сравнению с прошлогодними показателями.
В АТОР добавили, что Дагестан популярен в это время года благодаря теплому и сухому климату.
Помимо этого, добавили в компании, осенью республику посещают толпы отдыхающих.