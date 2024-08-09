Вестник Кавказа

Рыбалку запретят на черноморском побережье Крыма

Рыбалку запретят на черноморском побережье Крыма
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Рыбная ловля будет временно запрещена в Крыму на побережье Феодосии и Ялты. Это связано с необходимостью восстановить популяцию биологических организмов.

В Крыму хотят ввести временный запрет на ловлю рыбы с 1 ноября 2024 года по 28 февраля 2025 года. Ограничительные меры коснутся участков побережья в Феодосии и Ялте, рассказали в Пограничной службе ФСБ по республике.

«В период с 1 ноября 2024 года по 28 февраля 2025 года вводится запрет на вылов всех видов водных биологических ресурсов на расстоянии менее 100 метров от берега на некоторых участках в Черном море»

- Пограничная служба ФСБ по Крыму

За пределами 100 метров рыбная ловля будет разрешена.

В сообщении добавили, что ограничения связаны с необходимостью увеличить популяцию рыбы и других биологических существ в Черном море.

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