Вестник Кавказа

Рыбакам запретили ловить кильку из-за жары в Дагестане

Рыбакам запретили ловить кильку из-за жары в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане решили запретить ловить кильку вплоть до 15 сентября - момента, когда спадет аномальная жара, охватившая регион. Кефаль – рыба, которую сейчас добывают рыбаки в республике.

Ограничение на ловлю кильки ввели в Дагестане. Предварительная дата окончания – 15 сентября, рассказали в СКТУ Росрыболовства.

«Сегодня дагестанские рыбаки добывают кефаль»

- СКТУ Росрыболовства

Причиной запрета стала жара, которая охватила Северный Кавказ и Юг России.

В ведомстве добавили, что за восемь месяцев этого года в республике рыбаки поймали около 21 т рыбы. Больше всего выловили кильки – 18 тыс т, далее по списку идет сельдь – 1 тыс т, и сазан – 400 т.

В ловле рыбы участвуют около 20 судов.

Ранее отмечалось, что прошлогодний вылов каспийской кильки снизился на 6% в сравнении с показателями 2022 года. Специалисты добавили, что чередование высокого и низкого улова характерно для этого промысла в последние годы.

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