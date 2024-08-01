Рыбакам запретили ловить кильку из-за жары в Дагестане

В Дагестане решили запретить ловить кильку вплоть до 15 сентября - момента, когда спадет аномальная жара, охватившая регион. Кефаль – рыба, которую сейчас добывают рыбаки в республике.

Ограничение на ловлю кильки ввели в Дагестане. Предварительная дата окончания – 15 сентября, рассказали в СКТУ Росрыболовства.

«Сегодня дагестанские рыбаки добывают кефаль»

- СКТУ Росрыболовства

Причиной запрета стала жара, которая охватила Северный Кавказ и Юг России.

В ведомстве добавили, что за восемь месяцев этого года в республике рыбаки поймали около 21 т рыбы. Больше всего выловили кильки – 18 тыс т, далее по списку идет сельдь – 1 тыс т, и сазан – 400 т.

В ловле рыбы участвуют около 20 судов.

Ранее отмечалось, что прошлогодний вылов каспийской кильки снизился на 6% в сравнении с показателями 2022 года. Специалисты добавили, что чередование высокого и низкого улова характерно для этого промысла в последние годы.