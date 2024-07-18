Вестник Кавказа

Жительница Кизляра попалась на ловле краснокнижной рыбы

изъятая партия рыбы
© Фото: Пресс-служба УФСБ России по РД
Правоохранители задержали жительницу Кизляра по обвинению в незаконной добыче 125 кг краснокнижной рыбы. Нарушительнице грозит до 4 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.

Жительница Кизляра была задержана правоохранительными органами по подозрению в незаконной ловле 125 кг краснокнижной рыбы. По месту жительства подозреваемой оперативники обнаружили несколько мешков с осетром и севрюгой на общую сумму более 3,5 млн рублей.

Нарушительнице грозит до 4 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.

Этот случай является лишь вершиной айсберга в проблеме незаконного оборота редких видов рыб. Краснокнижные виды, такие как русский осетр и севрюга, находятся под угрозой исчезновения из-за браконьерства и незаконного промысла. Их численность стремительно сокращается, что наносит непоправимый ущерб экосистеме водоемов.

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