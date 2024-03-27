В Дагестане запустят проект по рыболовному туризму

Проект по рыболовному туризму начнет реализацию на Ачикольских озерах в Дагестане. Также здесь планируют развивать экотуризм.

В Дагестане стартовала реализация проекта по рыболовному туризму на Ачикольских озерах. Эти живописные нерестово-выростные водоемы, охватывающие общую площадь 36 тыс га, расположены в северной зоне республики и являются крупнейшими в Дагестане местами нереста.

«Там у нас масштабный инвестпроект начал реализоваться – рыбная ловля, экотуризм. Под этот масштабный проект выделили финансирование»

– председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов

По его словам, также очень интересные перспективы на Ачикольских озерах имеет экотуризм. Эти живописные места уже привлекают ценителей природы из разных уголков мира благодаря своему уникальному биоразнообразию, и улучшение инфраструктуры приведет к увеличению потока туристов.

Абдулмуслимов отметил, что гости республики смогут здесь насладиться природными красотами, познакомиться с традициями местных жителей и принять участие в экскурсиях по озерам.

В заключение отметим, что развитие индустрии рыболовства и экотуризма открывает новые перспективы, делая этот район еще более привлекательным для посещения и инвестирования.