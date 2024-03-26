Вылов каспийской кильки упал в России

В 2023 году было выловлено более 31 тыс т каспийской кильки – на 6% ниже показателей 2022 года. В 2024 году было выловлено уже свыше 17 тыс т кильки.

В 2023 году с Каспийского моря было выловлено 31,5 тыс т кильки – это на 6% меньше, чем в 2022 году. Об этом рассказали ТАСС в Волжско-Каспийском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Там отметили, что в 2019 году вылов кильки был в 9 раз меньше и составлял всего 3,5 тыс т. В институте добавили, что в динамике стала проявляться тенденция черодования низких уловов с высокими.

В ведомстве также заявили, что в 2024 году уже поймано свыше 17 тыс т кильки. При этом помимо обычной кильки, стала попадаться и анчоусовидная, которая считается более редкой.

В филиале добавили, что в настоящее время промысловый запас кильки из Каспийского моря – около 421 тыс т.