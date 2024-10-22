Ильхам Алиев поздравил Ираклия Кобахидзе с убедительной победой правящей партии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня направил поздравление премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе с победой правящей партии "Грузинская мечта" в парламентских выборах, прошедших в стране накануне.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с победой правящей партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах, прошедших в стране накануне, 26 октября.

"Сердечно поздравляю Вас с результатами проведенных в Грузии парламентских выборов и победой партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", являющейся ведущей политической силой Вашей страны"

- Ильхам Алиев

Глава Азербайджана подчеркнул, что своим голосованием граждане страны выразили свою поддержку развитию, стабильности и традиционным ценностям, и выразил уверенность, что результаты прошедших выборов послужат всестороннему развитию и процветанию Грузии.

Также результаты парламентских выборов отразятся на дальнейшем устойчивом развитии азербайджано-грузинских межгосударственных отношений, продиктованных волей их народов, исторически живших в условиях дружбы, братства и добрососедства, и дальнейшему укреплению позиций наших стран на Южном Кавказе и более широкой географии, отметил азербайджанский лидер.

Президент Азербайджана в своем поздравлении выразил уверенность, что две страны и впредь будут прилагать совместные усилия, направленные на укрепление стратегического партнерства во имя процветания их народов, благополучия и безопасности всего региона, а также на успешное продолжение взаимовыгодной деятельности в двустороннем и многостороннем порядке.

Азербайджанский лидер также пригласил грузинского премьера посетить Азербайджан с официальным визитом для продолжения политического диалога и передал свои наилучшие пожелания дружественному народу Грузии, пожелав ему постоянного спокойствия и благосостояния.