Вестник Кавказа

Как атаковали офис ЕНД в Тбилиси?

Плакат к выборам в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Центральный офис самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое нацдвижение" подвергся атаке сегодня, в день парламентских выборов. Кто именно совершил нападение – неизвестно. Виновников установит полиция.

Несколько десятков человек напали на офис самой большой оппозиционной силы в Грузии – основанного Михаилом Саакашвили "Единого национального движения" – сегодня в Тбилиси. Подробности ЧП рассказали в партии.

Атака была совершена сегодня, в день выборов в парламент Грузии. В ЕНД оценили количество агрессоров примерно в 150 человек. В партии уточнили, что они приехали к зданию целой колонной, в которой было порядка двух десятков автомобилей.

Злоумышленники вбежали в офис и стали оскорблять и наносить побои тем, кто был внутри. При этом они использовали разные предметы, в том числе дубинки, передает "Новости-Грузия".

В ЕНД уверены, что нападение организовала правящая партия "Грузинская мечта". Эту и другие версии предстоит проверить полиции.

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