Партия Саакашвили продала главный офис в Тбилиси

Одна из главных оппозиционных партий в Грузии "Единое национальное движение" продало основной офис в Тбилиси. Его купила компания одного из лидеров объединения.

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" продала основной офис, расположенный в столице Грузии, согласно данным из Госреестра.

Покупателем помещения стала компания EV Distribution LLC. Она была основана в 2024 году, ее директором стал один из лидеров ЕНД Давид Киркитадзе, 100% акций принадлежат бизнесмену Тамазу Цопурашвили.

Здание занимает площадь в 2,4 тыс кв м, общая территория недвижимости – 4 тыс кв м. Партия "Единое национальное движение" открыла этот офис еще в 2012 году перед парламентскими выборами, которые проиграла "Грузинской мечте".