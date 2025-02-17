Радикальная грузинская оппозиция обрушила свой рейтинг

Действия грузинской оппозиции фактически привели ее к обнулению даже того невысокого рейтинга, которым она все же обладала, завил сегодня в эфире одного из грузинских телеканалов депутат парламента страны Давид Матикашвили.

Рейтинг радикальной оппозиции в Грузии практически упал до ноля - они боятся каждых выборов, на которых этот факт снова станет явным, заявил сегодня в эфире телеканала "Имеди" председатель парламентского комитета по процедурным вопросам и регламенту Давид Матикашвили.

"Рейтинг радикальной оппозиции практически обнулен. Они боятся каждых выборов, на которых снова выявится их низкий рейтинг. Если они (оппозиция – ред.) откажутся участвовать в выборах, то это будет объяснением"

- Давид Матикашвили

Четыре оппозиционные партии, которые смогли преодолеть барьер на парламентских выборах, на днях заявили, что не будут участвовать в выборах в органы местного самоуправления в октябре. Единственная оппозиционная партия, которая планирует участвовать в этих выборах, это "Гирчи", передает Sputnik Грузия.

Единственное, что сейчас остается грузинской оппозиции – регулярно менять свое мнение, как было после парламентских выборов 2020 года, и вполне возможно, до даты выборов перед ЦИК выстроится очередь из радикалов для регистрации, – добавил глава комитета грузинского парламента.