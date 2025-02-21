В Грузии проходит 100-я акция протеста

В Тбилиси стартовала сотая акция протестов около парламента Грузии. Проспект Руставели перекрыт.

В столице Грузии проходит сотая акция протеста около парламента за проведение новых выборов, участники перекрыли проспект Руставели, пишут СМИ.

Сегодня, 7 марта, протестующие по традиции провели несколько шествий по городу, сообщили в издании ТАСС. Самое масштабное началось от Тбилисского государственного университета в районе Ваке, расположенного в нескольких км от парламента. Полиция не мешала митингующим.

Вместе с Тбилиси протесты идут и в других городах Грузии.

Ранее МВД Грузии напомнило протестующим, что умышленное перекрытие дорог карается штрафом в 5 тыс лари и административным арестом на 15 суток.