МВД Грузии напомнило протестующим о размерах штрафов за перекрытие дорог

Умышленное перекрытие дорог на протестах в Грузии стало караться штрафом в 5 тыс рублей или административным арестом на 15 суток. Об этом напомнили в МВД республики.

Участники оппозиционных митингов в Грузии стали получать повышенные штрафы в 5 тыс лари (примерно 160 тыс рублей) за умышленное перекрытие дорог, напомнили в МВД страны. Особенно это касается проспекта Руставели в Тбилиси.

"В последний период общество отчетливо видит, что участники акций в Тбилиси перед парламентом Грузии намеренно и искусственно перекрывают проспект Руставели, хотя этого не требует число участников акций"

- МВД Грузии

Когда толпа митингующих может уместиться в пешеходной зоне, перекрытие дороги недопустимо. Это прописано в законе "О собраниях и манифестациях", пояснили в ведомстве. Нарушение этого правила ведет к крупного штрафу или административному аресту на 15 суток.

Квитанции о штрафах предоставляются участникам акций по мере их идентификации, добавили в МВД Грузии.