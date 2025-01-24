Вестник Кавказа

МВД Грузии напомнило протестующим о размерах штрафов за перекрытие дорог

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Умышленное перекрытие дорог на протестах в Грузии стало караться штрафом в 5 тыс рублей или административным арестом на 15 суток. Об этом напомнили в МВД республики.

Участники оппозиционных митингов в Грузии стали получать повышенные штрафы в 5 тыс лари (примерно 160 тыс рублей) за умышленное перекрытие дорог, напомнили в МВД страны. Особенно это касается проспекта Руставели в Тбилиси.

"В последний период общество отчетливо видит, что участники акций в Тбилиси перед парламентом Грузии намеренно и искусственно перекрывают проспект Руставели, хотя этого не требует число участников акций"

- МВД Грузии

Когда толпа митингующих может уместиться в пешеходной зоне, перекрытие дороги недопустимо. Это прописано в законе "О собраниях и манифестациях", пояснили в ведомстве. Нарушение этого правила ведет к крупного штрафу или административному аресту на 15 суток.

Квитанции о штрафах предоставляются участникам акций по мере их идентификации, добавили в МВД Грузии.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1095 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Двое детей погибли на стройке в Батуми: начато расследование

Двое детей погибли на стройке в Батуми: начато расследование

Депутат-оппозиционер отпущен под расписку в Тбилиси

Депутат-оппозиционер отпущен под расписку в Тбилиси

Утечка угарного газа убила мать и дочь в Рустави

Утечка угарного газа убила мать и дочь в Рустави

На акции протеста в Тбилиси задержали более 30 человек

На акции протеста в Тбилиси задержали более 30 человек

В Грузии на акции протеста задержано около 10 человек

В Грузии на акции протеста задержано около 10 человек

В Тбилиси протестующие пытались перекрыть центральную автомагистраль

В Тбилиси протестующие пытались перекрыть центральную автомагистраль

Президент Грузии наградил руководство МВД почетным орденом

Президент Грузии наградил руководство МВД почетным орденом

Грузия одобрила убежище только для 7,5% иностранцев

Грузия одобрила убежище только для 7,5% иностранцев

В Грузию въезжает больше людей, чем выезжает

В Грузию въезжает больше людей, чем выезжает

Уголовное дело по взлому автобусов хакерами открыто в Тбилиси

Уголовное дело по взлому автобусов хакерами открыто в Тбилиси

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы