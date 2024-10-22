«Мечта» пообещала скорую перезагрузку отношений с Западом после выборов

Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе заявил, что население увидит начало перезагрузки отношений с США и ЕС. Это одно из предвыборных обещаний правящей партии.

«Грузинская мечта» начнет выполнять одно из своих предвыборных обещаний вскоре после окончания парламентских выборов, а именно она начнет перезагрузку отношений с Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки, передал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в разговоре с журналистами.

«Как только завершатся выборы, сразу же прекратятся такие разговоры. Более того, сразу же появятся первые признаки в отношении перезагрузки. Мы говорим, что существенно перезагрузка начнется в следующем году как с ЕС, так и США, однако признаки этого появятся вскоре после выборов»

- Ираклий Кобахидзе

В разговоре с телеканалом «Имеди» он рассказал, что некие силы пытаются повлиять на избирательный процесс и смену власти, однако после 26 октября это прекратиться.

Помимо этого, он добавил, что оппозиция не согласится с результатами выборов, но не сможет ничего с этим сделать, так как у них не осталось ресурсов устраивать беспорядки.

Напомним, что выборы в парламент Грузии пройдут уже завтра, 26 октября.